Ma davvero il Pnrr non è modificabile? Parliamone

Qualche spazio di manovra c’è, ma per cambiare occorre avere consenso in Europa e rispettare i tempi. E solo gli europeisti possono farcela

Il Pnrr è veramente immodificabile, come avvertono alcuni, o può in realtà essere cambiato, come sostiene Giorgia Meloni? Da un lato vi è chi evoca addirittura il fantasma di Tsipras, che si fece eleggere promettendo di modificare il piano di macro-aggiustamento economico trascinando la Grecia nel caos, e chi pensa, invece, che tutti i contratti possono essere rinegoziati al mutare delle circostanze. La campagna elettorale sembra oscillare tra questi due estremi. A ben vedere, qualche spazio di manovra c’è. La situazione macroeconomica è tanto cambiata nel giro degli ultimi mesi – con l’inflazione che lambisce la doppia cifra, la crescita che rallenta, la crisi energetica e la guerra – che sarebbe impensabile negare a priori qualunque tipo di aggiustamento per la parte del Pnrr relativa agli investimenti. Banalmente, i costi di molti prodotti sono cresciuti a dismisura, quindi gli appalti vanno adeguati o ripensati, come ha detto – tra gli altri – il ministro Giancarlo Giorgetti.