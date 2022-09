Fratelli d'Ita. Su Alitalia il governo va incontro ai desiderata di Meloni

Il governo ha scelto, ma non è ancora detto che la cessione di Ita vada in aeroporto. Il Tesoro comunica l’avvio di “un negoziato in esclusiva” con il consorzio Certares, Delta Airlines, e Air France-Klm. È stata quindi preferita l’offerta del fondo americano rispetto a quella, inizialmente ritenuta favorita, di Lufthansa e Msc. Al momento non si conoscono i dettagli delle due proposte, coperte da clausole di riservatezza. Ma, se ci si attiene al dpcm dell’11 febbraio 2022 che regola la privatizzazione della compagnia aerea, i paletti sono: la cessione di una quota di maggioranza, ovviamente al prezzo più vantaggioso; ma anche il piano industriale per salvaguardare l’occupazione e gli hub nazionali (Fiumicino); accordi di governance per assicurare al Tesoro, che mantiene una partecipazione di minoranza, il perseguimento degli obiettivi industriali (non poteri gestionali, ma di controllo nel cda).

