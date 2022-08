L'amaro calice anti inflazione di Jerome Powell

La fase in cui la Federal Reserve diceva che l’inflazione era “transitoria” sembra preistoria. Nell’atteso discorso annuale di Jackson Hole, Jerome Powell ha ribadito l’impegno a proseguire con un’azione forte di contrasto all’aumento dei prezzi. “Useremo vigorosamente tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per domare l’inflazione”. Una specie di whatever it takes, insomma. “La stabilità dei prezzi è il fondamento dell’economia”, ha detto il banchiere centrale, altrimenti “il peso dell’alta inflazione ricadrebbe su coloro che possono sopportarlo meno”. Ma frenare la spirale inflattiva “richiederà tempo e un uso forte dei nostri strumenti per bilanciare la domanda e l’offerta. Richiederà probabilmente un periodo di crescita sotto il trend”. Insomma, si tratta di raffreddare il mercato del lavoro, inducendo una recessione o quantomeno una frenata dell’economia. La terapia non sarà indolore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE