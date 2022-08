Il miracolo delle bollette lucane: gas "gratis" per tutti

Grazie alle trivelle della Val D’Agri e alla proroga delle concessioni estrattive, in Basilicata 200 milioni di metri cubi di metano saranno forniti a famiglie e imprese a costo zero

I prezzi del gas naturale sono ormai talmente alti che sono diventati materia di questa pazza campagna elettorale. Non per tutti però. La Basilicata sarà una bolla felice, perché la regione ha approvato una legge in forza della quale i lucani non pagheranno il costo della materia prima gas nelle bollette per tutto l’inverno. Questo non vuol dire azzerare il conto, visto che restano da saldare le altre componenti. Ma l’operazione appare quasi miracolosa di questi tempi.