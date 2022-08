Crisi e trasformazione, perché l'Italia può sfangarla di nuovo

L’economia reale è la grande assente di questa campagna elettorale. Poco male. L’Italia, nonostante le inquietanti promesse di saccheggio del bilancio pubblico presenti nei programmi di quasi tutte le forze politiche, potrebbe ritrovarsi in condizioni di attraversare l’ormai imminente fase recessiva meglio di molti partner europei. Le ragioni per non essere troppo pessimisti sull’andamento dell’economia italiana dei prossimi mesi e anni sono tutt’altro che comprovate, purtuttavia si può tentare un esercizio di lettura non convenzionale delle prospettive industriali del Bel Paese, basato su tre fattori: inflazione, evoluzione istituzionale europea, cambio del quadro politico nazionale.

