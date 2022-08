Il grande decoupling di Pechino

Cinque colossi cinesi se ne vanno dalla Borsa di New York. Non è solo business

Nel mezzo delle tensioni tra America e Cina, ieri cinque società statali cinesi, tra cui il gigante petrolifero Sinopec e la China Life Insurance (Cli), hanno ufficializzato la loro volontà di lasciare la Borsa di New York. Sono le stesse cinque società – oltre a Sinopec e Cli ci sono anche Aluminium Corporation of China, PetroChina e Sinopec Shanghai Petrochemical – che tre mesi fa erano state segnalate dall’Autorità di vigilanza americana per non aver rispettato gli standard di revisione. E’ un altro livello del conflitto tra Washington e Pechino, e riguarda Borsa e mercati. I due paesi non si mettono d’accordo sulle revisioni contabili, la Cina non vuole sottostare alle regole americane che richiedono l’accesso, da parte dell’autorità di controllo, ai libri contabili: insomma, trasparenza.