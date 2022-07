La “sobrietà energetica” della Francia che si oppone ai tagli obbligatori dell'Ue

Parigi. Ieri pomeriggio, alla vigilia del Consiglio straordinario europeo sull’energia, la Francia ha manifestato la sua contrarietà al taglio uniforme del 15 per cento del consumo di gas per i Ventisette, previsto dal piano di emergenza energetico della Commissione europea. “Non vogliamo introdurre obiettivi uniformi che non sarebbero adattatati alla realtà di ciascun paese e che non avrebbero alcun impatto sulla nostra capacità di esportare gas ai nostri vicini”, ha spiegato ieri all’Afp l’entourage del ministro francese per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher. La Francia è alla ricerca di un accordo “che riconosca il principio di una riduzione coordinata del consumo di gas, ma che allo stesso tempo tenga conto delle situazioni specifiche di ogni stato membro e in particolare della nostra capacità di esportazione di gas”, ha aggiunto la stessa fonte. Il no della Francia alla riduzione del 15 per cento uguale per tutti i paesi dell’Ue arriva dopo quelli di Spagna, Portogallo, Grecia e Italia.

