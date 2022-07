“Gas? Ecco la nostra strategia. Non è ora di razionare”. Parla il braccio destro di Timmermans

“Il Green deal, in quanto politica industriale, si fonda sul pragmatismo”, dice così al Foglio il DG Clima della Commissione Ue Mauro Petriccione, braccio destro del vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont Frans Timmermans, a proposito delle accuse di eccesso ideologico nelle politiche europee. Si avvertono gli echi del manifesto firmato dai ministri Andrea Orlando ed Enzo Amendola ma la conversazione verte soprattutto sull’Europa. “Quando parliamo di autonomia strategica europea – prosegue – non intendiamo ‘autarchia’ ma equilibrio economico. Non saremo mai autosufficienti, viviamo di commercio. Dobbiamo tornare a produrre e a investire nell’industria europea, la logica del meno caro a tutti i costi va abbandonata. Lo sa come diceva mia madre? Chi più spende meno spende”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE