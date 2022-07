La resistenza dei mercati di paese che ogni anno persistono e si rinnovano

Giù le mani dai mercatini. Se esistesse davvero un Frits Bolkestein così cattivo da volerli danneggiare, perfino eliminare, saremmo i primi a insorgere e inviarci con piglio dibattistiano per fermare la folle crudeltà europea. Quel regolatore mostruoso, però, non esiste, e anche il vero Bolkestein, nel frattempo, è serenamente uscito dalla Commissione europea, lasciando che la sua direttiva fosse un po’ applicata e un po’ no e, soprattutto, tantissimo travisata e altrettanto sfruttata per cercare qualche istanza da rappresentare in chiave antieuropea e qualche voto da raccogliere. I mercati, intanto, quelli animati dagli ambulanti, continuano a resistere e, in qualche misura, anche a prosperare, e sono tornati a esprimere tutta la loro energia nella versione estiva, quella più potente, come arricchimento inevitabile di ogni località italiana di vacanza (catturando, però, anche i residenti e gli indifferenti allo spirito vacanziero).

