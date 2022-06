Nasce il Nasdaq europeo: una chance per investire di più e frignare di meno

Ci sono anche Illimity, Fineco, StMicroelectronics, Mutuionline e Reply nel nuovo listino tecnologico lanciato dal gruppo Euronext, che controlla anche le Borse di Parigi, Amsterdam e Milano. Le società italiane sono 19 delle 108 ‘Tech Leaders’ selezionate su un totale di 700 operatori. In pratica, nasce un nuovo segmento borsistico che per semplificare si potrebbe definire un Nasdaq europeo, ma in realtà numeri e dimensioni sono molto distanti poiché quello newyorkese è un listino globale che capitalizza 25 mila miliardi di dollari, mentre per Euronext Tech leaders si sta parlando di appena 1000 miliardi. E’ vero, però, che per crescere le aziende tecnologiche hanno bisogno di un ecosistema finanziario interconnesso che negli Stati Uniti esiste fin dal dagli anni Settanta e che finora in Europa è mancato. Una delle tante lacune di un mercato unico dei capitali che sta cercando di prendere forma e in cui Euronext punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano candidandosi con la Commissione Ue a gestire l’emissione di debito comune, i famosi eurobond, attraverso la piattaforma Mts che ha acquisito con Borsa italiana. Ma questo è un percorso che ha i suoi tempi anche per il livello di complessità politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE