La disfatta dei bonus

Lo stop di Intesa e Unicredit, le due maggiori banche italiane, a nuove domande di cessione del credito (a sua volta garantito dallo stato) del Superbonus del 110 per cento per ristrutturazione energetica mette di fatto la parola fine a una misura simbolo del governo rossogiallo. Già ridimensionata dal governo Draghi nella durata, al prossimo 30 giugno, e nella percentuale finanziabile, al 90, è inciampata nelle truffe con inchieste sulle fatture gonfiate. In questo non diversamente dal Bonus facciate detraibile inizialmente al 90 per cento ed ora al 60: come ha testimoniato il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, sulle facciate si concentra il 50 per cento delle frodi contro il tre del Superbonus, per i criteri più selettivi di quest’ultimo.

