Le dimissioni nel cda di Ita sono un duro avvertimento per il Mef

Sei consiglieri d’amministrazione su nove di Ita Airways, la mini compagnia aerea sorta sulle ceneri di Alitalia che il Tesoro si è impegnato a privatizzare, si sono dimessi con una lettera recapitata oggi. Sono Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Simonetta Giordani, Cristina Girelli, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza. Restano il presidente Alfredo Altavilla, l’ad Fabio Lazzerini e la consigliera Frances Ouseley. I dimissionari erano stati scelti dal governo Conte II nel 2020, oltre tre mesi dopo l’annuncio via social della scelta dei vertici (Lazzerini ad e Caio presidente). Esistono come sempre due versioni: quella minimalista sostiene, come scrivono i sei, che avendo il Cda “svolto tutti i compiti, raggiunto tutti gli obiettivi e votato tutte le delibere” è logico sgombrare le scrivanie. La versione retroscenista segnala frizioni con i vertici sui prossimi passaggi, in particolare sugli advisor scelti per la privatizzazione (JpMorgan e Mediobanca per la parte finanziaria e Grande Stevens e Sullivan & Cromwell per quella legale).

