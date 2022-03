Per aiutare i profughi ucraini dovremmo accettare la loro valuta

I profughi ucraini sono più di due milioni e questa tragedia è stata affrontata finora con un grande aiuto, come un dono da parte di chi ha avuto fortuna a chi non ne ha avuta per niente. Come “dono” e non come “scambio”, che si avrebbe se gli ucraini fuggiti potessero usare, poca o molta che sia, la loro ricchezza senza dipendere dagli aiuti in forma gratuita. I profughi possono essere definiti come degli espropriati di fatto se non, almeno per qualche tempo, di diritto. Lasciano le loro case e le loro proprietà, cioè le ricchezze immobili che restano nelle mani dell’occupante. Che cosa, invece, accade alle ricchezze mobili, come i conti bancari, le carte di credito, i contanti? La moneta, sia che abbia una forma materiale o sia una scrittura elettronica, è una riserva di valore, un mezzo di scambio, un’unità di conto. Questo vale in pace, ma in guerra, se si è dei profughi, le cose non sono messe così.

