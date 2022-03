Storie da Varsavia, dove si fa di tutto per accogliere gli ucraini

La stazione centrale di Varsavia, dove i treni e gli autocarri scaricano in continuazione ucraine e bambini che fuggono dalla guerra, è una bolgia infernale. I treni però oggi funzionano a singhiozzo perché è saltato il sistema informatico che regola il traffico ferroviario (si parla di un attacco hacker russo). Una massa di centinaia di persone silenziosa crea un’atmosfera quasi surreale. Come uccelli in gabbia svolazzano da una parte all’altra dell’enorme salone, trascinando le poche borse e valigie che sono riuscite a portarsi dietro. Passano da un tavolo per le informazioni alla fila per gli acquartieramenti alle tende dei pompieri dove vengono distribuiti panini e acqua. Ci sono tantissimi volontari polacchi con pettorine giallo canarino che si danno un gran daffare. La figlia liceale di un mio amico si è posta il problema di cosa potessero mangiare gli eventuali vegani. Così, con le compagne di scuola, ha organizzato un elegante tavolo, con panini buonissimi, che pare sia molto apprezzato anche dagli ebrei ortodossi.

