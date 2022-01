Dopo il  “no” a Mps, Unicredit scommette sulla Mps russa

Altro che Montepaschi. Andrea Orcel sembra avere in mente per Unicredit un rafforzamento in Russia dove il gruppo di cui è amministratore delegato rappresenta la prima banca estera. Ieri due fonti, l’agenzia Bloomberg e il quotidiano tedesco Handesblatt, hanno riferito di una trattativa avviata da Unicredit con Otkritie Bank, banca russa pubblica di notevoli dimensioni e di importanza sistemica (è la settima del paese con 44 miliardi di asset). Si tratterebbe di una fase di negoziazione molto preliminare e limitata all’acquisizione di documenti da parte di Unicredit che il governo russo non ha smentito precisando di stare pensando anche soluzioni alternative per la dismissione della propria partecipazione come la quotazione in Borsa. Al di là delle valutazioni del mercato – Piazza Affari non l’ha presa bene e il titolo è sceso del 3,2 per cento con gli analisti che hanno messo in guardia dai rischi geopolitici per via delle tensioni tra Russia e Stati Uniti, ma c’è anche chi ritiene la mossa coerente con il piano strategico di Unicredit – colpiscono le analogie tra Otkritie e Mps.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE