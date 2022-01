Farmacie, cliniche e non solo. Chi sono i ricchi figli della pandemia

Industrie farmaceutiche e investitori privati. La Sanità in Italia ora fa gola alla grande finanza. Ma occorre maggiore programmazione per sostenere gli ospedali pubblici. In gioco non c’è solo il Fatebenefratelli

Pietro Soriano era un soldato di ventura, uno dei tanti in quel secolo di ferro e di fuoco, il secolo in cui trionfa il Rinascimento, ma gli uomini si massacrano per l’imperatore, per il Papa e per Martino il monaco ribelle. Nel 1555, giunto alla soglia dei 40 anni, ha un’illuminazione: anche Pietro, come Ignazio di Loyola, abbandona la spada e indossa il saio, ma invece di arruolarsi nella Compagnia di Gesù, si mette al seguito di Giovanni Ciudad il quale nel 1537 a Granada aveva fondato un ospedale. Aperto a tutti anche se con soli 46 posti letto, viveva con le elemosine che il frate raccoglieva per le vie della città dicendo: “Fate bene, fratelli, a voi stessi! Fatelo per amor di Dio”.