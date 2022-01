IDPay, la app che trasformerà davvero i nostri rapporti con il fisco

I primi passi saranno legati a rendere istantanee le procedure per i bonus vari e per altre iniziative, un po’ estemporanee, di questa fase. Ma l’uso di questa gigantesca banca dati fiscale disponibile in tempo reale apre sviluppi esaltanti

Un po’ si impara facendo, anche per situazioni di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, come la pandemia, e un po’ le tecnologie evolvono quasi naturalmente: magari mettendo in comune, con modalità vecchie come il mondo, i vari passi fatti autonomamente. Sono quei momenti magici in cui un sistema complesso comincia a funzionare. A cambiare. Sta per succedere una cosa del genere anche con l’insieme delle applicazioni e dei siti dedicati per i pagamenti tra cittadini e la Pubblica amministrazione italiana. Con le necessità imposte dalla crisi sanitaria, vari attori di questa scena hanno dovuto accelerare nell’uso delle loro competenze e delle loro tecniche digitali.