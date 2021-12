La nuova èra della Pop Sondrio

Secondo il presidente dell’associazione delle banche popolari Corrado Sforza Fogliani la Banca Popolare di Sondrio è stata costretta a votare il proprio male dall’Europa e dalla politica italiana. Al contrario, la larga maggioranza con cui l’assemblea dei soci ha approvato la trasformazione in spa (96 per cento), seppure su una base di votanti molto ridotta (2.600) rispetto al numero degli aventi diritto (160 mila), dimostra che nella base sociale sono prevalsi senso di responsabilità e fiducia nel futuro, concetti ben sintetizzati dal presidente Francesco Venosta e dall’ad Mario Pedranzini, i quali, seppure con sfumature diverse, sono apparsi consapevoli delle opportunità che si possono presentare nella nuova fase e del ruolo che l’istituto può svolgere nel risiko bancario. Rivendicare, come hanno fatto Venosta e Pedranzini, la solidità della Pop Sondrio che è sempre stata ben gestita, come dimostra il fatto di non aver mai registrato perdite in 150 anni di storia, e porsi il problema di come dare continuità allo spirito mutualistico che contraddistingue una banca molto radicata in Valtellina è comprensibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE