Generali e il futuro della lista del consiglio. Dibattito e risposta

Largamente diffuso anche all'estero, questo strumento favorisce l'aggregazione del consenso e valorizza i gestori in un momento cruciale per la società. Ecco perché ragionare di diritto può essere una buona strada da percorrere

Al direttore - Sul Foglio del 29 ottobre, un articolo di Maurizio Irrera ha prospettato il rischio che la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente per l’elezione dei nuovi amministratori sia usata in modo strumentale. Due, al riguardo, i rimedi indicati: permettere solo le liste del consiglio approvate da “una larga e nutrita maggioranza” ed escludere la possibilità di trarre amministratori dalla lista del consiglio che non sia votata dalla maggioranza dei soci. Apertamente legata alle vicende di Generali, la riflessione è interessante e mordente. Rimangono in ombra, però, alcuni elementi che può essere utile considerare.