Cosa ci dice la colletta milionaria per comprare una copia della Costituzione americana con le criptovalute

In 72 ore ConstitutionDAO ha raccolto 40 milioni di dollari da più di 17 mila sostenitori, manifestando nel mondo reale l’enorme potere d’acquisto della community. Un risultato stupefacente, ma non del tutto. Prepariamoci a Big Cripto

L’obiettivo era comprarsi una copia originale della Costituzione americana con una Dao, ovvero un’organizzazione autonoma decentralizzata, una delle tante applicazioni della blockchain. L’idea era semplice: ci piacciono le criptovalute, abbiamo i soldi, facciamo una specie di cripto-colletta e compriamocela. In 72 ore ConstitutionDAO ha raccolto 40 milioni di dollari da più di 17 mila sostenitori, manifestando nel mondo reale l’enorme potere d’acquisto della community. Un risultato stupefacente, ma non del tutto. Come ha scritto il giornalista del New York Times Kevin Roose, “chiunque abbia investito diecimila dollari in Ethereum prima del 2016 ora ha 40 milioni di dollari”.