Sindacato degli smart worker? Prego?

W Brunetta contro i dipendenti pubblici che non vogliono tornare in ufficio

"I sindacati pensino anche ai lavoratori di domani”: così Mario Draghi intervenendo ieri a Labour 20, il vertice sindacale dei paesi del G20, ha mostrato di non avere smaltito il disappunto per lo scontro sulle pensioni. Una prima, forse folkloristica (ma neppure troppo) risposta gli è arrivata dalla nascita di Smart worker union, neosigla sindacale che indice per il 28 ottobre uno sciopero generale del pubblico impiego contro il rientro in presenza disposto dal ministro Renato Brunetta.