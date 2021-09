Arrendersi a Ferragni

Chiara Ferragni colpisce ancora: l’accordo con Safilo per una sua linea di occhiali fa fare un balzo al titolo del gruppo veneto, concorrente minore di Luxottica; gli analisti stimano che il nome della consorte di Fedez varrà alcuni punti di crescita, ma i benpensanti non la vedono così: per loro la principale influencer italiana vive di fama usurpata e puramente mediatica, cioè di cose poco serie. Come se il lancio anni fa di Nespresso con la formidabile campagna di George Clooney non fosse stato anche quello mediatico. Ferragni non è Clooney, ovvio; però è ormai da considerare un’imprenditrice di successo. Basta guardare a come si sceglie i propri partner finanziari.

