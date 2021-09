“La Bce ridurrà un po' gli acquisti, ma non è la vittoria dei falchi”. Parla Codogno

Oggi la riunione della Banca centrale europea. "Ci sono poche ragioni per proseguire con l’attuale ritmo degli acquisti di titoli di stato", dice il visiting professor alla London School of Economics

Il tapering può attendere. O meglio, ci sarà un “tapering di fatto” come lo chiama Lorenzo Codogno, visiting professor alla London School of Economics e fondatore della società di consulenza LC Macro advisors. “La Bce non ha fretta di cambiare la politica monetaria – dice al Foglio Codogno –. E’ improbabile che ci saranno interventi sui tassi di interesse, sulle indicazioni prospettiche e su tutto il resto, poiché la svolta accomodante rimarrà invariata. Tuttavia, alcuni segnali sono dovuti considerando le discussioni in seno al Consiglio generale su inflazione e crescita economica. E’ probabile che la Bce decida di passare a una marcia più bassa negli acquisti del Pepp nell’ultima parte dell’anno. Una sorta di tapering di fatto, anche se non si chiamerà così”.