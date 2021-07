Il milieu milanese teme che la rissa Rcs-Blackstone sia un guaio per gli affari

Si riunisce oggi il consiglio di amministrazione della Rcs che esaminerà i conti e prenderà atto delle dimissioni di Gaetano Miccichè, anello di congiunzione con Intesa Sanpaolo dal 2016 quando Urbano Cairo ha conquistato la casa editrice del Corriere della sera e della Gazzetta dello sport con il contributo importante della prima banca italiana. Miccichè se ne va “per motivi personali”, ma a Piazza degli Affari tutti interpretano la sua decisione come l’esaurirsi di un rapporto ormai logoro e l’inizio di una nuova fase. Sono finiti i tempi in cui Cairo veniva portato sugli altari per aver risanato il bilancio, oggi il duello ad armi impari con il fondo Blackstone turba relazioni e interessi cruciali e non solo a Milano: ad esempio è azionista di Autostrade per l’Italia e ha stretti rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

