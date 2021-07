Costruire tra stato e mercato. Salini ci spiega dove va WeBuild

Pietro Salini parla con il Foglio del disimpegno da Webuild – di cui è amministratore delegato e la famiglia maggiore azionista – della Cassa depositi e prestiti, anticipata ieri su queste pagine. Non la smentisce (i colloqui e qualche precisazione sono ovviamente in corso), ma tiene a rilanciare: “Il nostro progetto, che non per nulla si chiama Progetto Italia, va avanti con forza con l’obiettivo di essere sempre più il campione nazionale delle costruzioni e della progettazione. Lo spazio c’è: oggi il 33 per cento del nostro portafoglio ordini è in Italia, quattro anni fa rappresentava il 7 per cento. Non è indice di minore internazionalizzazione se pensiamo che i nostri diretti concorrenti in Spagna e Francia realizzano a casa loro il 70-80 per cento”.

