Il motore delle riforme

La Commissione europea ha rivisto al rialzo, in maniera significativa, la previsione di crescita dell’Italia per il 2021: il pil quest’anno aumenterà del 5 per cento, quasi un punto in più rispetto alle stime di un paio di mesi fa (+4,2 per cento). Per il 2022 la stima è molto simile, anche se in leggero ribasso (+4,2 per cento anziché +4,4 per cento). Il dato positivo è dovuto alla ripresa migliore del previsto dell’attività economica dopo le riaperture e l’allentamento delle restrizioni anti Covid. C’è quindi da gioire, ma se si guardano i dati in prospettiva il quadro è molto diverso. E’ vero che la performance dell’Italia migliora e ora è in linea con le previsioni per la media dell’area euro, ma l’economia italiana era crollata molto di più rispetto agli altri paesi europei: se il pil dell’Eurozona nel 2020 è caduto di 6,5 punti, quello italiano è crollato del 9 per cento. Ciò vuol dire che il rimbalzo italiano del 5 per cento, migliore del previsto, è comunque più fiacco di quello degli altri paesi europei.

