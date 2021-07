La diversa sorte del “bonus Renzi” e della “flat tax di Salvini" nella riforma fiscale

Le commissioni Finanze riunite hanno approvato un documento sulla riforma fiscale. E’ stato un lungo lavoro, approvato a larga maggioranza, che per salvare il compromesso politico è rimasto sul vago su molti aspetti determinanti (in particolare il reperimento delle risorse). In ogni caso, la mediazione raggiunta fissa alcuni paletti entro i quali dovrà essere definita la riforma. L’obiettivo principale è disegnare un sistema fiscale che favorisca la crescita economica, che in Italia è strutturalmente più bassa alla media dell’area euro di circa 1 punto percentuale ogni anno. A questo scopo, si propongono delle linee di intervento per: abbassare le tasse; semplificare; eliminare le distorsioni, almeno le più significative. Quest’ultimo punto è uno dei più importanti, perché le distorsioni del sistema fiscale non sono nate per caso, ma per una precisa volontà politica di chi intendeva agevolare specifici gruppi elettorali. Ma come si sono mossi i partiti? Hanno preso coscienza della necessità di eliminare o aggiustare le inefficienze (regimi speciali, bonus, spese fiscali, etc.) che loro stessi hanno introdotto in passato?

