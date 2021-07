Meno oneri per una vera svolta digitale

Un’idea dopo il cashback per incentivare l’economia senza contanti

Come documentato da Luciano Capone sul Foglio del 2 luglio, la cancellazione del cashback di stato secondo lo stile Draghi, poche parole, niente riunioni di maggioranza, è un altro taglio con la linea economica grillina, assecondata dal Pd e anche dalla Lega. Il bonus e il superpremio a chi più usava carte e bancomat, senza troppo guardare ai micro-approvvigionamenti ai self service e altre furbizie, non erano concettualmente lontani dal reddito di cittadinanza o dai bonus a pioggia.