L'Europa ispira ottimismo. E noi?

Paolo Gentiloni è riuscito a prenderci in contropiede, a rubarci il tempo, con un tweet fatto della sola parola “ottimismo”. Come una specie di titolo, di sintesi, messo sopra al dato in miglioramento dell’indagine periodica europea di aprile, quindi calda calda, in cui si ponderano i programmi di crescita delle aziende manifatturiere e di settori come il commercio e le costruzioni e la fiducia dei consumatori. L’indice, una specie di sintesi delle aspettative economiche, tornato ai livelli pre pandemici, induce effettivamente all’ottimismo, ma chiede anche di accompagnarlo fattivamente. Non vorremmo per nessuna ragione smorzare l’entusiasmo del commissario europeo e dei molti altri che guardano oggi all’approvazione del Pnrr come a un passaggio necessario a realizzare proprio i progetti di crescita delle imprese e le attese di miglioramento economico delle famiglie, ma il compito che l’Italia si dà con il piano dei prossimi sei anni contiene anche una chiamata all’azione sul fronte delle semplificazioni.

