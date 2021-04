Ricchi e infelici

Tutte le famiglie infelici, sono infelici allo stesso modo, al contrario di quel che sosteneva Lev Tolstoj. Forse la sua teoria vale solo per l’aristocrazia che il conte, buon soldato e impareggiabile scrittore, ha scandagliato come nessun altro. Forse le regole borghesi sono diverse. O forse l’umanità, tra mogli e amanti, figli e nipoti, proprietà e successione, ripete sempre se stessa in epoche per quanto lontane, sotto ogni cielo, in ogni continente, in ogni classe sociale; non c’è ricchezza, intelligenza, libertà che possano spezzare questa catena pavloviana. Prendiamo Rupert Murdoch. Chi potrebbe essere più felice dell’uomo che dalla remota Australia ha conquistato Londra, New York, il mondo intero? Figlio d’arte, ha trasformato il gruppo editoriale del padre in un impero sul quale non tramonta mai il sole. Oggi però la News Corporation è una impallidita immagine del rutilante passato. Quando la Disney nel 2019 si è divorata la Century Fox non ha lasciato nemmeno un posto sullo strapuntino a James Murdoch, che aveva guidato lo storico studio hollywoodiano. Il patriarca Rupert ha incassato un bel po’ di quattrini, ma di fatto ha tirato i temi in barca. Certo, con il Wall Street Journal, il Times di Londra, gli altri giornali negli Stati Uniti e in Australia, più la rete televisiva Fox, capitalizza ancora 15 miliardi di dollari, ma valeva quasi 50 miliardi nel 2012 prima che gli scandali scoppiati in Inghilterra al tabloid News of the World (spionaggio, ricatti, hackeraggio contro i concorrenti e personaggi pubblici) spingessero gli azionisti a imporre una divisione del gruppo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni