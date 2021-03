La voce di Landini

Roma. Nell’era dei portavoce, la Cgil decide di andare controcorrente: Maurizio Landini, d’ora in poi, farà da solo. Con una delibera della segreteria, da oggi il ruolo di “portavoce del segretario generale” viene cancellato. Il motivo, si legge nella delibera, è semplice: “Avendo lo stesso segretario generale l’abitudine e la propensione a intrattenere direttamente i rapporti con la stampa e i media in generale”, un portavoce è inutile. Quanto a Massimo Gibelli, che da anni ricopriva quel ruolo, prima con Sergio Cofferati, poi con Susanna Camusso, tanti ringraziamenti e ciao. La decisione può sorprendere all’esterno, ma non dentro la Cgil, dove non era un mistero che, di fatto, Gibelli non svolgeva più la funzione da oltre un anno.

