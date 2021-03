In Mediobanca si parla meno francese

A Piazzetta Cuccia si parla sempre più italiano e meno francese. Vincent Bolloré ha dimezzato la partecipazione in Mediobanca, portandola al 2,1 per cento dal precedente 4,3 per cento. E’ successo a gennaio ma dalle comunicazioni Consob risultava che avesse comunque in mano il 2,8 per cento e invece, come rivelato da Radiocor, da alcuni documenti societari emerge che il disimpegno è stato maggiore. Questo potrebbe spiegare lo spazio che si è creato sul mercato per il recente ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone (1 per cento) e per il rafforzamento di Leonardo Del Vecchio che ha in tasca il via libera della Bce per salire fino al 20 per cento del capitale. Bolloré è stato uno dei grandi soci di Mediobanca (è arrivato a detenere l’8 per cento) e protagonista del patto di sindacato fino al 2018, ma adesso il suo interesse per l’Italia sembra molto più concentrato su media e telecomunicazioni (Mediaset e Telecom) che sulla finanza.

