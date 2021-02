Piani Generali, per uscire dalla crisi

Un fondo antipandemico da 3,5 miliardi di euro che investirà direttamente nella ripresa e nell’economia reale in Italia e in Europa. Così il gruppo Generali festeggia i suoi 190 anni sotto la guida del francese Philippe Donnet, il quale, durante la presentazione alla stampa di ieri, ha sottolineato il “carattere internazionale” del piano e la sua vocazione per la sostenibilità. “Vogliamo essere protagonisti della ripresa lasciando un segno concreto per il futuro, con un sostegno rilevante ai settori più innovativi, sostenibili e strategici per la rinascita dell’economia europea e per favorire l'inclusione di chi è stato maggiormente colpito dalla crisi”, ha detto Donnet affiancato dal presidente Gabriele Galateri di Genola, il quale ha espresso apprezzamento per la nascita del governo Draghi perché il numero di persone di qualità che sono state messe insieme “è davvero unico nella storia del nostro paese, almeno in quella che io conosco”.

