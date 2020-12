L'accordo Invitalia-ArcelorMittal sull'Ilva tra narrazione e realtà

Qualcosa non torna nelle dichiarazioni di Arcuri e del governo sul piano industriale “green” e sugli 1,8 miliardi di investimenti

Per il commissario e ad di Invitalia Domenico Arcuri, intervistato dal Corriere della Sera, “ArcelorMittal è un interlocutore duro, ma serio. Rigoroso ma corretto”. E a contestare il nuovo accordo Ilva sono invece “i detrattori e i loro di sensi di colpa”. Non la pensano così sindacati, Confindustria, operai e fornitori che da quando è arrivata l’ad Lucia Morselli lamentano l’interruzione dei rappporti sindacali, fatture inevase, operai licenziati senza motivo e aziende messe in black list alla prima richiesta di pagamento.

