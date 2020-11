Vietare alle banche di distribuire i dividendi è una stata una pessima idea

La capitalizzazione delle 66 maggiori banche europee è diminuita di 250 miliardi di euro, circa il 25 per cento. Perché le azioni dei governi dovrebbero seguire il modello Amazon

Pubblicità

Per liberare Dehli dai cobra che la infestavano, gli inglesi offrirono un premio per ogni carcassa di cobra; naturalmente gli indiani si misero ad allevare cobra, e quando il governo, accortosene, abolì il premio, gli indiani si liberarono dei cobra: il risultato fu di avere aumentato il numero dei rettili in circolazione. Il famoso caso è richiamato da Simon Samuels su Financial Times del 17 novembre a proposito del divieto imposto alle banche di distribuire i circa 60 miliardi di euro di dividendi previsti per il 2020, per rendere i loro bilanci più pronti a sopportare i danni economici del Covid-19. La conseguenza è stata che la capitalizzazione delle 66 maggiori banche europee diminuisse di 250 miliardi di euro, circa il 25 per cento: logico, prendere un dividendo è la principale ragione per cui i risparmiatori comprano azioni di banche. Ma le banche hanno bisogno di capitale per fare prestiti, e la caduta del loro valore in borsa gli rende più difficile trovarne altro capitale sul mercato. Risultato diminuiscono i crediti proprio quando sarebbero più necessari. Non basterà eliminare il divieto, l'effetto perdurerà per anni: i risparmiatori hanno buona memoria.

Pubblicità

"Con il coronavirus la ricchezza si è spostata" titola il Corriere della Sera l'articolo di Carlo Revelli: "Ci sono settori che in questo periodo si sono molto arricchiti. I profitti di molte aziende sono in crescita splendida. Il valore delle azioni di Amazon è praticamente raddoppiato quest'anno, in un solo giorno il patrimonio di Jeff Bezos è aumentato di 13 miliardi di dollari: vi sembra giusto?".

Pubblicità

Pubblicità

Giusto non so: benedetto certo. Amazon è stata indispensabile per sopravvivere durante il lockdown, la sua esemplare efficienza ne ha fatto il modello per una nuova modalità di acquisto, a cui si sono riconvertiti grandi magazzini, negozi, perfino ristoranti. Quanti contatti pericolosi, quanti contagi in meno, quante terapie intensive evitate? Il fatturato di Amazon è aumentato? Per fortuna, la sua crescita corrisponde a ricavi commerciali che altrimenti sarebbero andati perduti.

Il valore delle azioni possedute da Jeff Bezos è aumentato? Certo, così come quello di coloro, e sono la maggioranza, direttamente o indirettamente, chi vi ha investito i propri risparmi, e, a differenza di Bezos, può lucrare il plusvalore senza conseguenze sul mercato, e usarlo se ne ha bisogno per tirare avanti, come famiglia o come azienda. Che si tratti di vendite al dettaglio, di lavoro a distanza, di vaccini, è per la prospettiva di guadagno che i risparmiatori affidano i loro soldi ai fondi di venture capital, che a loro volta convogliano quel capitale alle aziende più promettenti; ed è la prospettiva del rapido arricchimento che spinge le aziende ad investire in ricerca e i ricercatori a rompersi la testa giorno e notte per arrivare per primi a trovare la killer application. Quando ricevo il libro che ho ordinato due giorni fa, quando riesco a restare in contatto con gli altri, quando ho a portata di mano tutte le informazioni di cui ho bisogno, chiedersi se è giusto è la domanda sbagliata. So che è utile a me, e necessario a tanti.

Rovelli vorrebbe che si riparlasse di redistribuzione, e suggerisce di farlo aumentando le tasse. Queste sono uno strumento da manovrare con cura: usarlo non per far crescere la dimensione della torta, ma per tagliarla in un modo diverso, dà risultati negativi per tutti. Anche per gli interventi fiscali, come per i cobra di Dehli, come per i dividendi delle banche, incombe sulle azioni dei governi la legge delle conseguenze non intenzionali delle azioni intenzionali. Carlo Rovelli se la studi: è assoluta come una legge fisica, l'aggiunga al suo fortunatissimo libro "Sette brevi lezioni di fisica".