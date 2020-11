Un altro anno di cassa integrazione speciale per Alitalia? Meglio di no

La politica ha sempre avuto un ruolo di primo piano in Alitalia, non solo tramite l’immissione continua di soldi pubblici, ma anche nella scelta di sostenere l’azienda anche indirettamente. Durante la pandemia tutto questo è stato più evidente dato che il governo ha stanziato oltre 3 miliardi di euro solo al vettore, mentre di fatto il resto del settore è stato dimenticato, dagli aeroporti fino alle società di handling o catering. L’unica misura che aiuterà un po’ le altre compagnie aeree è il “fondo speciale per il trasporto aereo” che di fatto è stato creato nel 2004 e finanziato nel corso degli anni per sostenere gli esuberi di Alitalia. Questo fondo è costato caro ai passeggeri del trasporto aereo che nel corso degli anni hanno contribuito per circa 2,5 miliardi di euro tramite una tassa speciale: tutti i passeggeri in partenza dall’Italia, anche quelli che non utilizzavano l’ex compagnia di bandiera, hanno pagato un contrbuto di 3 euro a biglietto, successivamente aumentato a 5 euro. E’ anche vero che i diversi governi hanno spostato questi introiti del settore aereo verso altre spese dell’Inps, ma tutti i passeggeri hanno dovuto pagare un balzello speciale. Questo fondo serve a pagare una cassa integrazione (Cig) straordinaria che dura fino a 7 anni all’80 per cento dello stipendio. Se ad esempio un pilota guadagnava 10 mila euro al mese, questa cassa speciale gliene assegnerà 8 mila. Limiti ben diversi da quelli di tutti gli altri settori, che vedono dei tetti massimi e che stridono dunque con la crisi generale che provoca il Covid a tante categorie. Solo per esempio, Alitalia ha ora richiesto di prolungare la cassa integrazione speciale fino a settembre del 2021 per quasi 7 mila dipendenti. La compagnia beneficia e ha potuto beneficiare nel corso dell’ultimo decennio della cassa integrazione straordinaria creata con il fondo speciale per il trasporto aereo. E’ chiaro dunque che nel corso degli ultimi anni gli interventi a sostegno di Alitalia sono stati numerosi e generosi. Questo ha portato a una connessione tra politica e lavoratori di Alitalia che è stata sempre più stretta.

