Alitalia non è il settore aereo

Il settore aereo non è Alitalia. La compagnia di bandiera è sempre al centro del dibattito politico, ma il settore aereo è stato completamente abbandonato. Non è un paradosso. Semplicemente la politica litiga sul futuro di Alitalia e sull’ennesima newco, mentre fa finta che la badco con i suoi miliardi di debiti accollati al contribuente non esista. E tutto questo mentre il Covid-19 ha condotto il settore dei trasporti verso una crisi epocale, come mai si era visto prima.

Pubblicità

Pubblicità