Un Recovery plan per le donne

Sono molti gli aspetti che determinano un coinvolgimento minore delle donne nel mercato del lavoro, ma l’effetto è uno e comporta uno svantaggio economico per l’intero paese: se l’occupazione femminile raggiungesse il 60 per cento, il pil italiano crescerebbe di 7 punti percentuali. La stima – calcolata qualche anno fa da Banca d’Italia – indica che la strada da percorrere è ancora lunga se si pensa che nel II trimestre di quest’anno il tasso di occupazione femminile si è fermato al 48,4 per cento. E oggi c'è anche da fare i conti con la crisi innescata dall’emergenza sanitaria, che secondo Palazzo Koch ha travolto le donne in misura maggiore rispetto agli uomini. Il motivo è duplice. Le imprese che hanno dovuto rinunciare a una parte dei propri impiegati hanno penalizzato in misura maggiore le lavoratrici, ha spiegato ieri pomeriggio durante un incontro Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale di via Nazionale, e la crisi ha impattato soprattutto sui settori a maggiore occupazione femminile. Quelle che invece hanno mantenuto il proprio impiego ma sono state spostate in smart working si sono ritrovate a gestire un’organizzazione del lavoro inedita, più difficile da conciliare con la routine domestica.

