La Repubblica di Gunter Pauli

Questo imprenditore belga che spara a raffica sciocchezze pseudoambientaliste, più o meno pericolose, l’America l’ha trovata da noi. L’Italia è in effetti il paese che più di tutti al mondo prende sul serio Gunter Pauli, nonostante sia stato introdotto come “amico di Beppe Grillo” cosa che di per sé avrebbe dovuto destare qualche sospetto. Anche perché, per capire il livello, tra i due è il comico che sembra quello più serio (soprattutto perché Grillo dopo aver sparato stupidaggini dice che era satira). Sarà infatti uno degli ospiti d’onore di “Green&Blue”, il festival sull’ambiente del gruppo Gedi che partirà il 2 ottobre. Aprono i lavori il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e l’editore John Elkann, poi i saluti di Papa Francesco e Bill Gates, si prosegue con un’intervista al grande Piero Angela per arrivare al dibattito su come prendersi cura del pianeta tra Gunter Pauli, l’ex ministro Enrico Giovannini e Carlo Petrini. Pauli non è un comico, è uno che dice sciocchezze seriamente: il coronavirus ha fatto bene all’ambiente (“La Terra respira di nuovo”), il Covid si diffonde a causa delle antenne 5G, le lobby farmaceutiche e i virologi vogliono imporre il vaccino a tutti, le mascherine fanno male alla salute, eccetera. E nonostatnte queste assurdità l’establishment politico e culturale italiano lo chiama a pontificare, consigliare, dare indirizzi sull’economia e e sullo “sviluppo sostenibile” in quanto ideatore della “blue economy”, ovvero decrescita green dipinta di blu. Prima è stato indicato, insieme a Mariana Mazzucato, consigliere del premier Giuseppe Conte proprio per l’emergenza Covid (nomina poi saltata perché qualcuno ha recuperato il lume della ragione). Poi è stato ospitato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli per fornire idee su come riformare l’Europa insieme a Beppe Grillo. E infine arriva Rep. a dare un palcoscenico a Pauli. Non si discute la scelta di dare dignità a chi diffonde argomenti No 5G, No mask e No vax, ma se davvero Rep. vuole promuovere l’economia locale e i prodotti a km zero sarebbe stato più coerente un invito al generale Pappalardo.

