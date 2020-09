Che ci fa David Sassoli a colloquio con Gunter Pauli?

David Sassoli a colloquio con Gunter Pauli e Beppe Grillo, col patrocinio del Parlamento euopeo. Quando si dice esportare le eccellenze. Il suo guru preferito, il comico genovese lo aveva già imposto a Palazzo Chigi, dove Giuseppe Conte lo arruolò su suggerimento del fondatore del M5s a inizio marzo, come consulente economico della presidenza del Consiglio per affrontare l'emergenza Covid. Incarico a lungo rimasto in sospeso, tra conferme e smentite più o meno ufficiali, prima che dallo staff del premier si premurassero, a estate inoltrata, di precisare che non era stato firmato alcun contratto. E certo, per il divulgatore belga, l'inventore della "Blue economy" e decrescitista convinto della perniciosità dei vaccini, doveva essere stata una grossa delusione, quella investitura a metà. E però, certe passioni non sbiadiscono facilmente. E così, appena ha potuto, Grillo ha subito offerto un nuovo palcoscenico di prestigio al suo Gunter Pauli. Stavolta, addirittura in campo internazionale. Che tutti sappiano di che illustri competenze si circonda lo stato maggiore del partito di maggioranza relativa italiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni