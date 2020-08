Sud, la defiscalizzazione non basta

Il rilancio del Mezzogiorno passerà per la fiscalità di vantaggio? E’ difficile che una misura temporanea di decontribuzione possa fare una differenza sostanziale e invertire un processo pluridecennale di divergenza tra il sud e il nord del paese. Questo non significa che non vi siano comunque delle buone ragioni a sostegno del provvedimento adottato dal governo nell’ambito del decreto agosto. L’importante è non caricare la defiscalizzazione delle nuove assunzioni di troppe aspettative e, soprattutto, non ignorare le ragioni per cui...

