Le condizionalità dell’Europa sono già nel contratto di governo

Le condizionalità che l’Europa chiede di rispettare in cambio di risorse per la fase di emergenza e la fase di ricostruzione sono invise a molti esponenti della maggioranza perché considerate un’indebita intromissione nella politica economica nazionale. E, così, ogni apertura da parte di un rappresentante del governo verso gli strumenti europei messi in campo nelle ultime settimane viene accompagnata dalla precisazione “va bene, ma nessuna condizione”. L’ultima dichiarazione in questo senso è arrivata dal Viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. “L’Italia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.