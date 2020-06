Poca prudenza per le garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese

Le garanzie pubbliche decise dal governo sono uno strumento essenziale per contrastare la crisi di liquidità, ma potrebbero costarci molto. Le imprese infatti si trovano davanti a una contrazione della domanda e in un clima di fortissima incertezza, per la crisi scatenata dal coronavirus e dal conseguente lockdown. La riduzione delle vendite, a fronte di costi che sono stati comunque sopportati per affitti o fornitori per esempio, ha portato molte imprese in una crisi di liquidità. Per questo motivo il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.