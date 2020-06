L’Italia ce la può fare. Spunti di ottimismo

I tamponi ci sono e in Europa nessun paese ne fa quanti l’Italia. Le terapia intensive ci sono e pochi paesi in Europa hanno aumentato i posti disponibili nelle terapie intensive come ha fatto l’Italia. Il tracciamento non è più un’utopia e, dopo Gran Bretagna e Francia, l’Italia è uno dei primi paesi in Europa ad avere una app con cui provare a monitorare i contagiati. L’indice che misura la manifattura, ovvero la capacità di acquisti di beni e servizi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.