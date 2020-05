Euroconsenso e ambizione

Il Parlamento europeo ieri ha chiesto un piano per la ripresa che permetta di mobilitare duemila miliardi di euro di investimenti per finanziare rapidamente la ricostruzione delle economie devastate dalla crisi per il coronavirus. La risoluzione sul prossimo quadro finanziario pluriennale (il bilancio 2021-2027 dell’Unione europea) è “un messaggio forte” a Commissione e governi, ha detto il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli: “Fare presto e fare bene”. Il testo “ha avuto un grandissimo consenso: 505 a favore, 119 contrari, 69 astenuti”,...

