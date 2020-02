Trenitalia pensi ai treni

Il disastro nella campagna di Lodi che è costato la vita ai due macchinisti del Frecciarossa è stato probabilmente causato da uno scambio in posizione sbagliata, in un tratto dove Rete ferroviaria italiana (Rfi) stava effettuando lavori. Rfi, così come Trenitalia titolare delle Frecce, fanno parte del gruppo Fs, controllato dal Tesoro. E sulla rete ad alta velocità transitano poi i concorrenti di Italo mentre su quella locale viaggiano i molto più numerosi convogli pendolari. Uno scambio fuori posto con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.