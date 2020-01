Datemi una banca e risolleverò il Sud

Il decreto per salvare la Banca popolare di Bari è stato approvato alla Camera dei deputati senza nemmeno un voto contrario, con l’obiettivo di difendere 8 miliardi di depositi e con un’ampia dose di pragmatismo. Ma a nemmeno 24 ore di distanza la concretezza sembra già essersi deteriorata, come i crediti che hanno affossato la banca pugliese. A un incontro organizzato a Bari per illustrare il decreto, il deputato del Partito democratico Claudio Mancini, membro della commissione Finanze e relatore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.