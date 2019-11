Nazionalizzazioni, il ritorno

Si sta delineando un asse tra i 5 stelle e la Cgil che punta, più o meno esplicitamente, a una nuova stagione di nazionalizzazioni. Quando Giuseppe Conte dice che è vicino il ritiro della concessione di Autostrade per l’Italia o, dopo aver ammesso che non ci sono “soluzioni di mercato” per Alitalia sostiene quindi che bisognerà agire in un altro modo, lascia intendere che l’intervento diretto dello stato imprenditore è tornato a essere un tema di discussione. Maurizio Landini ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.