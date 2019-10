Roma. Da noi non c’è questione che non possa essere risolta facilmente, da sempre siamo il paese dove le soluzioni semplici ai problemi complessi trovano terreno fertile. Solo che decenni fa questo approccio era una prerogativa dell’intrattenimento, oggi invece dell’approfondimento politico. Allora il problema era la nebbia in Val Padana, ora l’evasione fiscale.Verso la fine degli anni 70 Enzo Tortora conduceva “Portobello”, un popolarissimo programma televisivo dove persone comuni presentavano le loro invenzioni. Un...