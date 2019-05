Il declino non è una percezione

A 24 ore dalle critiche al governo del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia la realtà continua a smentire la propaganda gialloverde. La realtà è l’aumento comunicato dall’Inps della cassa integrazione straordinaria: 17,9 milioni di ore ad aprile, più 78,1 per cento in un mese. Anche la cassa integrazione totale aumenta del 16 per cento su base mensile e del 30 annua. “E’ la cassa straordinaria che indica l’incertezza profonda delle aziende – dice la Cgil – mentre quella ordinaria fronteggia...

